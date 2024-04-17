«Фонд Бориса Немцова за свободу»* внесен в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу»* (Boris Nemtsov Foundation for Freedom*), основанный дочерью убитого политика Жанной Немцовой* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

В сообщении на сайте Минюста говорится, что в список «нежелательных организаций» также включены: «Общественная организация «Центр Гражданских Свобод»* (Center for Civil Liberties*, Центр Громадянських Свобод*) из Украины и германский «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу»* (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit*, Friedrich Naumann Foundation*).

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube