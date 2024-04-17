На трассе «Иртыш» в Тюменской области ограничили движение грузовиков

Управление ГИБДД по Тюменской области в среду, 17 апреля, из-за паводка временно ограничило движение транзитного грузового транспорта на двух участках федеральной трассы «Иртыш» в направлении Курганской области.

В сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД говорится: «В связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области ФКУ «Уралуправтодор» принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. …Ограничения вводятся на трассе «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – подъезд к городу Ишиму – на участке с 479-го по 584-й км – в Бержюдском и Ишимском районах, на трассе «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – подъезд к городу Тюмени – с 99-го по 189-й км – в Тюменском и Исетском районах, они будут действовать в период до 20:00 (18:00 мск) 18 апреля».

«Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольственные товары», – добавили в УГИБДД Тюменской области.

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube