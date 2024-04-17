СМИ: Прошли обыски в офисе партии «Альтернатива для Германии»

В Ганновере в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в среду, 17 апреля, были проведены обыски после лишения двух политиков депутатской неприкосновенности по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях, – сообщает издание Bild.

Немецкое издание со ссылкой на правоохранителей, пишет: «После инициированного ландтагом лишения иммунитета двух членов партии и проводящегося против них расследования в Ганновере в 9 утра по местному времени начался в штаб-квартире партии обыск в офисе АдГ».

«Лишение неприкосновенности и обыски связаны с подозрением в незадекларированных пожертвованиях на личном счете в размере 48 тысяч евро у одного из депутатов ландтага от партии АдГ Ансгара Шледде», – говорится в заметке Bild.

Ганновер, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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