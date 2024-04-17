Средства РЭБ подавили украинский беспилотник над Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в среду, 17 апреля, сообщил о подавлении средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над столицей региона украинского беспилотника самолетного типа.

В своем Telegram-канале Гусев написал: «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города».

«Внимание! На территории региона объявлен режим опасности атаки БПЛА. Оперативная ситуация контролируется», – добавил глава региона.

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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