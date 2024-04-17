Российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 чешских «вампиров»

Министерство обороны России в среду, 17 апреля, сообщило об уничтожении над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire производства Чехии.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «17 апреля текущего года около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 14 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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