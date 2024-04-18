Автомобиль наземной службы врезался в самолет в аэропорту Якутска

Автомобиль служб аэропорта врезался в самолет на стоянке в воздушной гавани Якутска. Борт оказался поврежден, что привело к задержке рейса в Китай.

Авария случилась днем 18 апреля с участием автомобиля наземной службы и самолета Sukhoi SuperJet. При движении машина повредила воздушное судно, которое находилось на стоянке.

«В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет. В связи с произошедшим вылет рейса по маршруту Якутск-Харбин задержан. Организована проверка, а также контроль соблюдения прав пассажиров при задержке рейсов», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Восточный МСУ на транспорте Следственного комитета также начал доследственную проверку причин и обстоятельств инцидента.

В Японии два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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