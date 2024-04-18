В Таиланде около 130 человек пострадали из-за утечки аммиака на фабрике

В Таиланде по меньшей мере 128 человек пострадали из-за утечки аммиака с фабрики по производству сухого льда в курортной провинции Чонбури. Об этом сообщает издание The Nation.

Инцидент произошел на заводе в районе Нонгпры, который находится примерно в 30 км от Паттайи, поздним вечером 17 апреля. Работники фабрики и жители в радиусе двух километров были эвакуированы. По рассказам очевидцев, на предприятии произошел громкий взрыв, затем над ним поднялись клубы густого дыма.

В результате утечки аммиака многие местные жители жаловались на жжение в глазах и носу, некоторые из них теряли сознание. Прибывшие спасатели остановили утечку ядовитого газа спустя четыре часа и распылили воду, чтобы нейтрализовать утечку аммиака. К тому времени 128 человек обратились к врачам. Пострадавшие были доставлены в несколько местных больниц после оказания первой помощи.

Представители здравоохранения рекомендовали местным жителям не употреблять в пищу продукты, которые могла подвергнуться воздействию аммиака.

Сообщений о пострадавших туристах не поступало. Как рассказали телеграм-каналу SHOT российские туристы и проживающие там сограждане, сотрудники экстренных служб пообещали устранить последствия ЧП в ближайшие два дня. В этот период им посоветовали не выходить из дома и не открывать окна.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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