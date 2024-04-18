На Кубани дети нашли в лесу мины времен ВОВ

В Краснодарском крае дети случайно обнаружили в лесу три мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Дети играли на улице в поселке Федотовка, когда мячик укатился в лес. Подростки пошли его искать и наткнулись на три металлических предмета, похожих на мины. Ребята сообщили о находке родителям, а те позвонили в полицию.

На место приехали сотрудники экстренных служб. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были извлечены и доставлены на полигон для уничтожения.

Жителям напомнили о том, что при обнаружении подозрительных предметов их категорически запрещается обследовать и перемещать самостоятельно.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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