Восемь человек ранены при ударе ВСУ по больнице в Горловке

Восемь мирных жителей Горловки Донецкой народной республики получили ранения при обстреле украинскими войсками центра города. Об этом сообщил градоначальник Иван Приходько. Среди пострадавших один ребенок.

По его словам, удар был нанесен по одному из медицинских учреждений в самом центре Горловки.

«В результате прямого попадания двух снарядов ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) повреждено одно из учреждений здравоохранения Горловки», – написал Приходько в своем телеграм-канале. Пострадавшим оказывают помощь.

Кроме того, по уточненным данным, повреждено здание одного из учреждений среднего профессионального образования.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по больнице и станции переливания крови. Пострадавшие получили ранения легкой степени тяжести. «По предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Горловка, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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