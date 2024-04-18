В Кишиневе силовики предотвратили акт самосожжения

Пресс-офицер инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии Лилиана Пушкашу в четверг, 18 апреля, сообщила, что в Кишиневе правоохранителям удалось предотвратить акт самосожжения, – сообщают СМИ.

В заявлении Пушкашу, в частности, говорится: «Мужчина залез на дерево и облил себя горючей смесью, вероятно, бензином, а затем стал угрожать, что подожжет себя. К месту ЧП приехали спецслужбы, в том числе сотрудники полиции и пожарные, им удалось убедить мужчину спуститься. С мужчиной будет работать полиция и, возможно, медики».

«Угрожавший самосожжением мужчина, является гражданином Румынии, он заявил, что его обокрали на местной таможне, а своим поступком он пытался привлечь внимание молдавских властей», – со ссылкой на собственные источники сообщил также портал Unimedia.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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