Жителей трех районов Кургана призвали к эвакуации

Администрация Кургана в четверг, 18 апреля, в связи с угрозой подтопления призвала к эвакуации жителей трех микрорайонов областного центра.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации Кургана, говорится: «Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка. Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону».

Также в курганской горадминистрации сообщили, что «уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) четверга, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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