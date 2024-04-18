Под Харьковом взорвался магистральный газопровод

«Оператор газотранспортной системы Украины» в четверг, 18 апреля, сообщил о взрыве магистрального газопровода в Харьковской области, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении на официальной странице компании, в частности, говорится: «В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии».

В Харьковской областной военной администрации (ОВА) также сообщили, что «событие не связано с боевыми действиями. Пострадавших нет. Обстоятельства, детали выясняют специалисты».

Следует отметить, что местные жители в соцсетях сообщают о том, «в радиусе 40 метров плавится асфальт и что столб пламени достигает выстоты около 70 метров».

«ЧП произошло на магистральном газопроводе, который идет от крупного газового месторождения Шебелинского в единую ГТС (газотранспортную систему, – прим.ред.) Украины. Месторождение обеспечивает порядка 40% добычи газа на Украине», – пишут украинские СМИ.

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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