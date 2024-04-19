Три украинских солдата переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ

Три украинских военнослужащих переплыли Днепр на надувной лодке и сдались в плен ВС России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, о желании сложить оружие украинские солдаты проинформировали российское командование заранее. «Всё было скоординировано и прошло успешно», – отметил Сальдо.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ на фоне ухудшающегося для украинской армии положения на фронте. «На данный момент есть множество свидетельств многочисленных случаев сдачи в плен», – сказал в эфире программы Judging Freedom. По словам эксперта, в плен ВС РФ сдаются не только простые военные, но и самые ярые сторонники киевского режима, которые больше не верят украинским властям.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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