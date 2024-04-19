МЧС отправило в Курган оборудование для борьбы с паводком

Самолет МЧС России доставил в Курганскую область дополнительное оборудование для борьбы с паводком. В регионе подтоплены почти две тысячи домов.

«Десять мотопомп для откачки воды будут работать в наиболее подтопленных районах. Для мониторинга паводковой обстановки используются беспилотники. Спасатели непрерывно дежурят вдоль дамбы на реке Тобол. В местах оползней и подвижек проводятся берегоукрепительные работы», – сообщила пресс-служба МЧС.

По данным министерства, в 29 населенных пунктах остаются в воде 1 941 жилой и 3 380 дачных домов, пять низководных мостов, 12 участков автодорог.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 10:00 часов 19 апреля поднялся до 1009 см и продолжает расти. В Кетовском округе в районе поселения Санаторная уровень воды превысил 11 м, в районе Кетово и Крюково – выше 10 м.

«Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки. Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, а также Белозерского округа», – предупредило правительство Курганской области.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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