Киевские боевики обстреляли «скорую» в Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 19 апреля, сообщил об обстреле украинскими боевиками машину «скорой помощи» в Каховке, которая выехала за раненым мирным жителем. Есть погибший.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб. В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек. Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим, укробоевики открыли по ней огонь. Транспорт получил повреждения».

«Удары ВФУ по гражданским объектам в Алешкинском муниципальном округе привели к лесному пожару. Сейчас с ним активно борются сотрудники местного лесничества», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube