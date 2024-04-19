Подтопление угрожает трем тысячам жителей Северной Осетии

ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу, 19 апреля, сообщило об угрозе попасть в зону подтопления во время паводка более трем тысячам человек в 24 населенных пунктах.

В сообщении ведомства говорится: «По прогнозу, в зону подтопления во время паводков могут попасть 24 населенных пункта с населением более 3 тыс. человек, 41 участок дороги, 27 мостов и 10 гидротехнических сооружений. Сейчас сосредоточено и подготовлено достаточно сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий. …В Северной Осетии опасность подтоплений возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников».

Владикавказ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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