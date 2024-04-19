Курганский губернатор заявил о пике паводка в столице региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 19 апреля, заявил, что в Кургане в районе дамбы наблюдается пик паводка, – сообщает телеканал Россия-24.

В эфире телеканала Шумков сказал: «В Курганской области пока еще один муниципальный округ паводок не проходил. Это Белозерский муниципальный округ. В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения – это участки дамбы».

Ранее сегодня, 19 апреля, сообщалось, что по состоянию на 14 часов (12:00 мск.) уровень воды в Кургане составляет 1015 сантиметров. При этом предыдущий исторический максимум этого показателя, который был зафиксирован в 1994 году, находился на уровне в 1006 сантиметров.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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