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Пятница, 19 апреля 2024, 22:44 мск

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В Воронежской, Белгородской и Курской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и ГУ МЧС Белгородской области в пятницу, 19 апреля, объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

В своем Telegram-канале Гусев написал: «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена ​​опасность применения БПЛА. Прошу сохранения спокойствия. Силы ПВО подготовлены. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России».

В Telegram-канале регионального ГУ МЧС Белгородской области говорится: «РСЧС: Внимание! Объявлена ​​опасность применения БПЛА. Будьте бдительны».

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасность атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал в своем Telegram-канале глава региона.

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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