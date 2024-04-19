В зоне СВО погиб военкор «Известий»

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации. Подробности произошедшего уточняются, – в пятницу, 19 апреля, сообщило издание.

В Telegram-канале «Известий» говорится: «Журналист «Известий» Семен Еремин был одним из лучших военных корреспондентов в стране. Он много работал в разных участках СВО – Мариуоль, Азовсталь, Марьинка. … За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью, выполняя профессиональную деятельность. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов. Семен Еремин работал специальным корреспондентом «Известий» с 2017 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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