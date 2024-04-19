Над Белгородской областью уничтожено три украинских беспилотника

Министерство обороны РФ в пятницу, 19 апреля, сообщило об уничтожении трех БпЛА украинских вооруженных сил над Белгородской областью.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «С 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
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