В Нью-Йорке перед зданием суда «конспиролог из Флориды» совершил акт самосожжения

Журналист-расследователь и конспиролог из Флориды Макс Аззарелло днем 19 апреля совершил попытку самосожжения перед зданием Нью-йоркского суда на Манхэттене, где идут слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа, – сообщают местные СМИ.

В сообщениях американских СМИ говорится, что «по свидетельством очевидцев, Аззарелло разбросал разноцветные листовки, а потом облил себя горючей жидкостью и поджег. В листовках были ссылки на информационный бюллетень Substack, который он вел».

«Полицейские мгновенно прибыли и потушили огонь огнетушителями, после чего доставили пострадавшего с обширными ожогами в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», – говорится в сообщения американских медиа.

«Этот отчаянный акт протеста призван привлечь внимание к срочному и важному открытию: мы являемся жертвами тоталитарного мошенничества, и наше собственное правительство (вместе со многими своими союзниками) вот-вот ввергнет мир в апокалиптический фашистский мировой переворот», – написал в своем паблике Азарелло.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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