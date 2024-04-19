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Суббота, 20 апреля 2024, 00:20 мск

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Аэропорт Владикавказа закрылся на ремонт после удара молнии

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в пятницу, 19 апреля, сообщило о закрытии на кратковременный ремонт аэропорта Владикавказ в Северной Осетии, где после удара молнии на взлетно-посадочной полосе (ВПП) образовалась яма.

В сообщении, распространенном Росавиацией, говорится: «Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по устранению повреждения. Возобновить работу аэропорт Владикавказ планирует в течение 2 часов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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