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Суббота, 20 апреля 2024, 00:41 мск

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Над Брянской областью сбито шесть украинских беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на субботу, 20 апреля, силы ПВО сбили над регионом шесть беспилотников Украины, в результате падения одного из которых на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей. Спасибо всем службам и нашим подразделениям ПВО!»

Спустя несколько минут глава региона сообщил, что «еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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