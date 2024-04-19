Беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша.в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, 20 апреля, сообщил, что в результате взрыва украинского БПЛА была незначительно повреждена энергетической инфраструктуры в Малоярославском районе.

В своем Telegram-канале глава региона написал: «Сегодня ночью в Малоярославском районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции произошло незначительное повреждение энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. Оперативные службы обнаруживают на месте и предотвращают повреждения».

Калуга, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube