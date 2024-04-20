В Красноярском крае работница почты потратила чужие пенсии и пособия на онлайн-игры

В Красноярском крае работницу почты подозревают в присвоении и растрате чужих денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В правоохранительные органы обратился начальник Норильского почтамта с заявлением о том, что в отделении почты поселка Волочанка при проверке выявлена недостача наличных. Кроме того, жители не получили пенсии, компенсации и средства, выделенные на содержание детей-сирот.

Ущерб превысил 490 тысяч рублей. Полицейские провели проверку и установили личность подозреваемой, ей оказалась бывшая сотрудница почты. Женщина присвоила деньги и потратила на онлайн-игры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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