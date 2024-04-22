Глава СКР потребовал возбудить дело после наезда самокатчицы на ребенка в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с травмированием ребенка в Санкт-Петербурге из-за наезда на него женщины на самокате. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что 19 апреля в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница, передвигаясь на электросамокате по улице Беринга, сбила пятилетнего ребенка и скрылась. Впоследствии женщину задержали. Малыш госпитализирован с травмой головы.

Следственные органы Северной столицы проводят процессуальную проверку по данному факту.

Глава СКР Александр Бастрыкин «дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube