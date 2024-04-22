В Башкирии медики спасли мужчину с отверткой в голове

В Башкирии врачи спасли 44-летнего пациента, которому в голову воткнули отвертку. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Житель города Кумертау получил травму в ходе бытового конфликта. В больницу пациента доставили в тяжелом состоянии. Как показала компьютерная томография, отвертка повредила мозжечок и прошла в миллиметре от крупных кровеносных сосудов.
«Врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело», – написал министр в своем телеграм-канале. Операция длилась около часа.
В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии. Его перевели в травматологическое отделение.
Уфа, Зоя Осколкова
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