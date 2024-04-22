Заявки на выплаты подали около 400 тысяч оренбуржцев, пострадавших от паводка

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ (МЧС) в понедельник, 22 апреля, сообщило, что от жителей Оренбургской области на выплаты в связи с наводнением поступило около 400 тысяч заявок.

В сообщении пресс-службы МЧС РФ, в частности, говорится: «В настоящее время от жителей Оренбургской области принято около 400 тыс. заявок на оказание материальной помощи. Уже выплачено более 800 млн рублей, работа по обработке заявлений и оценке ущерба ведется ежедневно, каждому заявителю оказывается адресная помощь в оформлении соответствующих документов».

Глава МЧС Александр Куренков по итогам его совместного с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером рассказал, что «в Оренбурге работает 51 комиссия по оценке ущерба».

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведут работу по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», – отметил глава ведомства.

«На утро 22 апреля, в Орске уровень воды в реке Урал за сутки снизился на 16 см и составил 494 см, в Оренбурге – на 65 см и составил 941 см, в Илеке – на 3 см, до 906 см. Уровень воды на реке Сакмаре у Татарской Каргалы за сутки снизился на 7 см и достиг 870 см, не превышая опасной отметки. В области подтоплены более 12,3 тыс. домов и 19,7 тыс. приусадебных участков», – сообщили в правительстве региона.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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