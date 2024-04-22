МЧС РФ: В Кургане остаются подтопленными более двух тысяч жилых домов

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ (МЧС) в понедельник, 22 апреля, сообщило, что в Кургане подтоплены более 2,1 тысячи жилых домов, а уровень воды в реке Тобол составляет 979 см.

В сообщении в пресс-службы МЧС РФ, в частности, говорится: «Остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 38 населенных пунктах 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, 5 низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог. Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 979 см».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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