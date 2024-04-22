Жителей Арбатского района Тюменской области призвали к экстренной эвакуации

Глава Арбатского района Тюменской области Игорь Васильев вечером в понедельник, 22 апреля, из-за резкого подъема воды в реке Ишим призвал местных жителей к срочной эвакуации.

В своем Telegram-канале Васильев написал: «Сегодня, 22 апреля, в 21 час 00 минут по местному времени в региональной камере по сложившейся ситуации по общепринятому решению об экстренной эвакуации граждан всех населенных пунктов, постоянного подтопления! На реке Ишим идет экстремальный подъем воды. Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время!»

«В Абатском районе развернуты пункты временного размещения! Пункт временного хранения имущества в с. Абатское с сегодняшнего дня работает в круглосуточном режиме!», – добавил глава района.

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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