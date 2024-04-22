В Киргизии эвакуируют жителей из-за схода селей

МЧС Киргизии в понедельник, 22 апреля, сообщило об эвакуации жителей 300 домов на Юге страны, где вода прорвала противоселевую дамбу, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой МЧС Киргизии говорится: «В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях зафиксированы 30 селевых потоков с 20 апреля. 22 апреля сели и подтопления произошли в четырех местах, 21 апреля – в 16 местах, 20 апреля – в 10 населенных пунктах. В селе Эски-Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области вода прорвала противоселевую дамбу, эвакуируют жителей 300 домов. Также сели сошли в некоторых селах Таласской области. На месте находятся сотрудники МЧС, известно о подтоплении домов в селах Кок-Кашат, Ак-Жар и Кара-Суу».

Бишкек, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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