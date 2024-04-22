российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 апреля 2024, 02:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На учениях НАТО в Польше погиб испанский военный

Фото: pixabay.com

Министерство национальной обороны республики Польша в понедельник, 22 апреля, сообщило о гибели испанского солдата во время учений НАТО с боевой стрельбой, – сообщают СМИ.

В сообщении польского минобороны говорится: «Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike (Удар саблей, – англ.). Капрал погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Испания,