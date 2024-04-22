В Белгородской области под украинскими обстрелами погибли 120 мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник¸22 апреля, сообщил, что за время военной операции в результате обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей.

В видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, Гладков говорит: «У нас в результате украинских обстрелов погибли в целом в 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки или ноги. …Сегодняшняя информация, которую мы обсудили с руководителями силовых структур, говорит о том, что переживание за наших детей остается на том же уровне. Ситуация крайне сложная. Обстрелы, они продолжают быть. Продолжают гибнуть люди».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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