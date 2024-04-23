Спрятались в шкафу: три ребенка погибли при пожаре в Бурятии

В Бурятии три малолетних ребенка погибли при пожаре в частном доме, который произошел утром 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Родителей в доме не было – они находились у соседей.

Трагедия произошла в селе Тресково Кабанского района. На момент прибытия пожарных горел дом на площади 39 квадратных метров. В задымленном помещении огнеборцы обнаружили в шкафу детей 1 года, 2 и 4 лет без признаков жизни.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Прокуратурой Бурятии организована проверка по факту гибели детей на пожаре. «Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности субъектов профилактики и органа опеки и попечительства, в сфере пожарной безопасности», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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