Собиравший воевать на стороне ВСУ житель Кузбасса получил 9 лет колонии

Житель Кемерово, собиравшийся воевать против России на стороне киевского режима, приговорен к 9 годам лишения свободы. Второй Восточный окружной военный суд признал 37-летнего подсудимого виновным в приготовлении к госизмене и в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, мужчина связался с неустановленным координатором с Украины через мессенджер и подтвердил желание выехать на территорию страны для участия в боевых действиях против российской армии, передает РИА «Новости».

Подозреваемый заполнил анкету на вступление в украинское военизированное формирование, а также купил камуфляж, медикаменты, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину, уточнили в УФСБ.

Во время прохождения регистрации на авиарейс фигуранта задержали сотрудники спецслужб.

Следственный отдел УФСБ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Суд назначил жителю Кузбасса наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Первые два года отбывать наказание он будет в тюрьме, остальные семь лет – в колонии строгого режима.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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