В Саратове пять человек пострадали при столкновении автобуса с трактором

В Саратове столкнулись пассажирский автобус и трактор. По последним данным, пострадали пять человек.

Авария произошла в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы академика Антонова. Как уточнили в городском отделе ГИБДД, трактор Caterpillar столкнулся с автобусом «Лиаз».

«В результате ДТП пострадали пять человек из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1976 года рождения. Еще три женщины и мужчина госпитализированы медиками центра медицины катастроф и скорой помощи», – уточнили в областной службе спасения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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