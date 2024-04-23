Жителей тюменского села Арбатское предупредили о надвигающемся паводке

Глава Арбатского района Тюменской области Игорь Васильев во вторник, 23 апреля, объявил об опасности приближающейся волны паводка к селу Арбатское.
В своем Telegram-канале Васильев написал: «Голова паводка уже видна. Сирены предупреждают о приближающейся опасности!»
«В селе Арбатское в зону подтопления попадают 610 домов, стопроцентная эвакуация проводится в четырех поселениях, в районе развернуты девять пунктов временного размещения граждан», – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Тюмень, Иван Бабурин
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