В Шебекино в результате падения дрона-камикадзе ранены три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в Шебекино в результате падения украинского дрона-камикадзе рядом с проходной одного из предприятий города.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».

«На данный момент зафиксированы повреждения 5 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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