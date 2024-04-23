Системы РЭБ ликвидировали беспилотники над Курской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник, 23 апреля, сообщил о ликвидации нескольких украинских беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Вблизи села Искра Хомутовского района, пункт пропуска «Крупец» Рыльского и «Суджа» Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Еще один дрон упал около села Локоть Рыльского района».

«Сегодня Курская область была обстреляна со стороны Украины несколько раз. Удары неоднократно наступали по посёлку Тёткино, а также по поселку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского и селу Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», – сообщил также глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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