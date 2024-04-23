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NewDayNews.ru

Вторник, 23 апреля 2024, 22:36 мск

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В результате украинских обстрелов ранены пять мирных жителей Каховки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 23 апреля, сообщил о ранении пятых мирных жителей в результате обстрела города Каховки со стороны Вооруженных сил Украины.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Сегодня в Херсонской области от обстрелов украинских террористов пострадали пять человек, все в Каховке. Три человека получили ранения в ходе обстрела рынка, двое – жилого сектора. Пострадавшие доставлены в Каховскую ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, сгорел личный автомобиль».

«Вечером украинские террористы нанесли удар также по трансформаторной подстанции, из-за чего часть Каховки осталась без света», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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