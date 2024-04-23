В результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области убиты четверо гражданских

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов во вторник, 23 апреля сообщил о гибели четырех мирных жителей в результате атаки беспилотника «бандеровских чертей».

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Четыре человека погибли при атаке беспилотника нацистов на автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное в Запорожской области. Бандеровские черти прекрасно видели, куда и по кому били».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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