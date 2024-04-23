В Ревде подтопило шесть домов

ГУ МЧС по Свердловской области вечером во вторник, 23 апреля, сообщило, что в связи с увеличенным сбросом воды с Волчихинского водохранилища поднялся уровень реки Чусовой, в результате чего произошло подтопление шести придомовых территорий в Ревде.

В сообщении пресс-службы регионального Управления МЧС говорится: «Вечером 23 апреля в экстренные службы города Ревда поступило сообщение о подъеме уровня воды в реке Чусовой. Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области».

Екатеринбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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