Над Воронежской областью сбит реактивный БпЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ночь на среду, 24 апреля, сообщил об уничтожении украинского реактивного беспилотника над регионом и предупредил о дальнейшем сохранении опасности применения БпЛА.

В своем Telegram-канале Гусев написал: «Дежурными средствами ПВО и применением РЭБ на территории Воронежской области обнаружение и уничтожение БпЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в зонах держу на контроле. Опасность применения БпЛА в данной области пока сохраняется».

Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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