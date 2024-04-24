В Якутии у самолета лопнули колеса при приземлении

В Якутии у пассажирского самолета лопнули колеса шасси при приземлении. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиаинцидент произошел в аэропорту города Олекминска. При посадке у воздушного судна Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс по маршруту «Якутск – Олекминск», лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси.

«На борту воздушного судна находилось четыре члена экипажа, 21 пассажир, пострадавших нет», – рассказали в надзорном ведомстве.

Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, выясняются причины произошедшего. При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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