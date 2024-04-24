Дрон ВСУ сбросил две бомбы на запорожское село: ранен ребенок

В Запорожской области десятилетняя девочка получила ранения при ударе ВСУ беспилотником по селу Долинка Васильевского округа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Украинские боевики атаковали населенный пункт вчера около 22:00. Вражеский дрон сбросил два боеприпаса на инфраструктуру села.
«По информации оперативных служб, пострадала девочка 10 лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что на месте разрушения работают оперативные службы, оценивается ущерб. По его словам, семье пострадавшей девочки и самому ребенку оказывается вся необходимая помощь.
Мелитополь, Наталья Петрова
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