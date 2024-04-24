Житель Томска напал с топором на мужчину и женщину

В Томске мужчина напал с топором на новых знакомых, а затем попытался сбежать. Подозреваемого нашли и арестовали. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ново-Киевской улице. Брат с сестрой познакомились с мужчиной на улице и продолжили беседу во дворе на лавочке. В какой-то момент между ними возник конфликт, новый знакомый взял топор и ударил оппонента, а затем и его сестру.

«Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, а вторая пациентка получила менее тяжкие повреждения головы», – говорится в сообщении.

Нападавший скрылся с места происшествия, его задержали через несколько часов в 90 километрах от Томска. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за тяжкое преступление.

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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