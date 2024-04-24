Житель Ставрополья решил испугать соседа гранатой и подорвал себя

В Ставропольском крае мужчина пришел к своему соседу и взорвал гранату. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Загорский Минераловодского округа. Соседи давно конфликтовали между собой, в этот раз один решил испугать второго гранатой. Он пришел к соседу в гараж и активировал взрывное устройство.

Сосед попал в больницу, его жизни ничего не угрожает, а взорвавший гранату мужчина скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство. «Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, проводятся обыски, назначен ряд судебных экспертиз. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в СКР.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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