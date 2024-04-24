В Тюменской области идет эвакуация сельского поселения

Глава Назаровского сельского поселения Тюменской области Надежда Петрова в среду, 24 апреля, сообщила об эвакуации большинства жителей села Назарово Абатского района, все они на время паводка заранее переехали в пункт временного размещения или к родственникам.

В своем заявлении для СМИ Петрова сказала: «У нас эвакуация села Назарово. Осталось процентов двадцать населения. Основная часть уже эвакуирована. У нас есть маломобильные, многодетные, всех уже вывезли, определили в пункты временного размещения, к родственникам, друзьям. Осталось, наверное, человек сорок. Сегодня у нас эвакуируются 13 человек. …Ни детей, ни маломобильных не остается. Задача – эвакуировать сто процентов».

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале написал: «Еще утром у федеральной трассы Тюмень – Омск около села Абатское было сухо. Сейчас вечер, и пойма реки Ишим полностью залита водой. Река продолжает прибывать. На 20.00 (18.00 мск) уровень составил 1056 сантиметров. Рост за последние двенадцать часов – 137 сантиметров».

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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