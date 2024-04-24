В Смоленской области ликвидирован пожар на объекте ТЭК

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду, 24 апреля, сообщил о ликвидации возгорания на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в районном центре Ярцево, – сообщают СМИ.

Представитель пресс-службы правительства региона, в частности, сообщила, что глава региона сказал: «В 16:52 – полная ликвидация пожара в Ярцево».

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что над регионами центральной части России, в том числе, один над территорией Смоленской области, были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Смоленск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube