В Смоленской области ликвидирован пожар на объекте ТЭК

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду, 24 апреля, сообщил о ликвидации возгорания на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в районном центре Ярцево, – сообщают СМИ.
Представитель пресс-службы правительства региона, в частности, сообщила, что глава региона сказал: «В 16:52 – полная ликвидация пожара в Ярцево».
Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что над регионами центральной части России, в том числе, один над территорией Смоленской области, были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Смоленск, Иван Бабурин
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