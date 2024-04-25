На трассе под Новосибирском столкнулись грузовик и маршрутка

В Новосибирской области произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Пострадали девять человек, четверо попали в больницу.

Как сообщает региональное управление МВД, ДТП произошло около четырех утра в Болотнинском районе на 124 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Маршрутка ехала со стороны Кемерово в Новосибирск, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В салоне микроавтобуса находилось девять человек. В результате ДТП пострадали водитель и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. «Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

В региональной службе 112 уточнили, что пострадавших – девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся полицейские, сотрудники скорой медицинской помощи и единой диспетчерской дежурной службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube